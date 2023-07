Diego Godin lascia il calcio. Dopo una lunga carriera ricca di successi - in particolare con l'Atletico Madrid - e una parentesi in Italia con le maglie di Inter e Cagliari, Godin appende gli scarpini al chiodo. Il difensore ha giocato la sua ultima partita con i colori del Velez Sarsfield, contro gli avversari dell'Huracan, nel match dell'ultima giornata del campionato argentino. La sfida - conclusasi sull'1-0 in favore dell'Huracan - ha segnato la conclusione della carriera del perno centrale uruguayano.



LE PAROLE - Diego Godin, visibilmente commosso, ha consegnato le sue riflessioni a caldo alla tv argentina, dichiarando: "Ci stavo pensando da tempo, Volevo lasciare in questo modo, essendo ancora in buona salute. Provo di tutto in questo momento, gioco a calcio da quando avevo cinque anni, praticamente tutta una vita. Ho vinto e perso, come tutti, ma la cosa importante è avere lasciato qualcosa ovunque sia andato. Penso di esserci riuscito".