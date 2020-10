Diego Godin, difensore del Cagliari e dell'Uruguay, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cile nella prima partita di qualificazione a Qatar 2022: "E' una selezione vincente, che ha avuto grande regolarità negli ultimi anni. Ha grandi giocatori, un mix di giovani e di esperti. Vidal non è stato mio compagno in nerazzurro, ma lo conosco come avversario: è uno competitivo, con tanta qualità. Alexis, invece, l'ho anche vissuto da vicino, ha un entusiasmo impressionante. Bisognerà fare attenzione perché in ogni zona del campo fa la differenza".