Diego Godin, difensore del Cagliari, ex Inter e Atletico Madrid, parla ad As, rivelando un retroscena di mercato: "Io a un passo dal City? Sì, era l'estate del 2015. C'era il Manchester City che avrebbe pagato più della mia clausola. Io stavo negoziando con l'Atletico e il City spingeva, il Cholo lo scoprì dal Giappone mentre io ero rimasto a Madrid. Tutti si strinsero, da Gabi a Raul Garcia e Tiago e il Cholo disse: "Se se ne va Godin, me ne vado io". Qualche giorno dopo stavo già rinnovando. Questo dimostra il gruppo che c'era".