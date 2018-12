Diego Godin chiama la Serie A. Il centrale al momento non ha ancora accettato le proposte di rinnovo dell’Atletico Madrid ed è uno dei parametri zero più appetibili in Europa. Il suo entourage da settimane lo offre in Italia: prima alla Juve, poi al Milan e ora anche all’Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, Beppe Marotta lo ha cercato la scorsa estate, prima di optare per il ritorno di Leonardo Bonucci in bianconero. Piero Ausilio, braccio destro di Marotta sul mercato, è da tempo un estimatore del giocatore e pensa a Godin per sostituire Joao Miranda, sempre più vicino a dire addio all’Inter. Il brasiliano vuole il Flamengo già a gennaio, ma l’Inter al momento frena perché non è facile trovare un degno sostituto sul mercato: il discorso potrebbe essere semplicemente rimandato al prossimo giugno.



DERBY - E il Milan? Leonardo e Maldini stanno riflettendo attentamente sulla possibilità di ingaggiare il difensore a parametro zero. I due dirigenti rossoneri ne hanno parlato di recente col nuovo amministratore delegato Gazidis e soprattutto con la sorella di Godin, Lucia, che cura gli interessi del difensore dell’Atletico Madrid. Sono andate in scena già diverse riunioni a Casa Milan tra le parti, i rossoneri sono molto attenti alla pista che porta al classe 1986. Godin - che attualmente guadagna 4,5 milioni netti - dal canto suo ha voglia di continuare a giocare in Champions League e soprattutto ha fretta di capire quale sarà il suo nuovo club. Inter e Milan sono avvisate.