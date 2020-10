Gojak vuole prendere in mano le chiavi del centrocampo del Torino. Come si legge su Tuttosport, il 23enne bosniaco arrivato dalla Dinamo Zagabria ha detto a suo padre nel suo primo giorno in granata: "Sai bene come sono fatto. Io sono uno che ha fame di sogni. Te l’avevo già dimostrato a 17 anni, quando lasciai la nostra Bosnia per andare a giocare in Croazia. E anche questo a Torino è un sogno. Sono felicissimo, papà".



"Ho una voglia pazzesca", ha detto Gojak al direttore sportivo granata Vagnati. Il quale aveva chiesto informazioni anche ai suoi connazionali Dzeko e Pjanic.

Queste invece le prime parole rivolte dal calciatore all'allenatore Giampaolo: "Sono pronto, garantisco il massimo dell'impegno".