Il neo acquisto del, si è presentato ai tifosi in conferenza stampa: "Dopo tante vittorie e sei anni di carriera importanti avevo bisogno di una nuova sfida, appena è arrivato il Torino che è una grande squadra, è stato facile per me sceglierlo".Il centrocampista ha raccontato di aver chiesto informazioni sul Torino e sull'Italia ai connazionali Pjanic e Dzeko. "Ho chiesto informazioni e consigli a, data la loro esperienza in Italia, mi hanno detto cose molto importanti sia sul Toro che sulla città, per questo ho pensato che venire qua fosse il passo migliore per la mia carriera"."Al Torino c'è un grande gruppo, l'atmosfera nello spogliatoio è davvero ottima. Credo di potermi sentire davvero a casa qua. Spero di riuscire a inserirmi presto in questo club che ha anche grandi tifosi, per questo ho iniziato anche a studiare italiano con un'insegnante che mi sta aiutando".Sul suo ruolo: "La mia posizione preferita è quella da numero 8, come mezzala a tutto campo, ma mi piace anche fare il 10, il trequartista. Dovunque mi metta il mister mi va bene. Non ho un idolo in particolare, ma mi ispiro ae a".Su Belotti: "è un fuoriclasse assoluto, è uno dei migliori attaccanti al mondo, è il nostro capitano e ha un gran carisma"Sulla storia del Torino: "Se conoscevo già il Torino prima di venire qua? Certo è davvero molto conosciuto nel mio Paese, così come lo è sua storia gloriosa e unica".