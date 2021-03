Questo finale di campionato sarà importante per diversi calciatori del Torino, tra questi c'è anche Amer Gojak: il centrocampista bosniaco fino a questo momento non ha convinto totalmente dimostrandosi ancora un po' troppo acerbo per un campionato come la serie A italiana.



Queste ultime undici partite di campionato (contando anche il recupero contro la Lazio) saranno molto importanti anche per lui che dovrà dimostrare di essere da Torino: se non ci riuscirà in estate verrà ceduto.