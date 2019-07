L'Inter di Antonio Conte parte con il piede giusto e porta a casa la prima vittoria stagionale nella prima amichevole estiva contro il Lugano. Il risultato, ovviamente, non era ciò che interessava al tecnico, più concentrato sulle risposte dei giocatori ai metodi di allenamento e alla nuova disposizione tattica. E il giocatore che più ha brillato è stato uno degli ultimi arrivati: Stefano Sensi.



GIA' LEADER- Il giocatore ex Sassuolo si è presentato con personalità alla prima uscita in maglia nerazzurra e ha dimostrato di poter essere un valore aggiunto per Antonio Conte. Non solo qualità, ma anche tanta corsa e spirito di sacrificio. Caratteristiche che per il nuovo allenatore dell'Inter sono fondamentali sotto tutti i punti di vista. E Sensi ha dimostrato di poter essere subito un faro per il centrocampo nerazzurro, che negli ultimi ha peccato non poco di personalità. Certo, si tratta solo di un'amichevole estiva, ma i segnali sono incoraggianti e Sensi è pronto a giocarsi le sue carte per ritagliarsi un ruolo da protagonista.



TITOLARE? - La concorrenza nel centrocampo nerazzurro sarà sicuramente spietata, con Barella, Vecino e Gagliardini pronti a sudare per una maglia da titolare. Sensi però si è presentato con autorità, dimostrando di non sentire la pressione e di essere pronto a ricoprire anche un ruolo da leader. Perché nonostante la giovane età, l'ex Cesena ha tutti i numeri per poter essere un punto di riferimento per l'Inter del futuro. L'estate è ancora lunga, ma il classe '95 è partito con la quinta già inserita, perché con Antonio Conte i gradi da titolare vanno guadagnati sul campo. Niente di meglio per un giocatore come Sensi, che ha già battuto il primo colpo...