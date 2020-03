Quanto VAR possiamo permetterci? È un interrogativo che s'impone una volta di più dopo l'episodio surreale accaduta nella sera di sabato 7 marzo all'Estadio do Dragão. Corre il minuto 77 della gara tra Porto e Rio Ave, ferma sul punteggio di 1-1. La squadra di casa pressa perché ha l'opportunità di allungare sul Benfica, che prima d'iniziare la giornata di campionato è secondo a 1 punto dai Dragões e ha già giocato la sua gara a Setúbal non andando oltre il pari (1-1) contro il Vitória., l'attaccante franco-maliano che a febbraio 2020 a Guimarães è stato vittima di un episodio di razzismo divenuto un caso mondiale ( https://www.calciomercato.com/news/portogallo-cori-razzisti-contro-marega-lui-abbandona-il-campo-pe-75343 ). La squadra di casa si porta sul 2-1 e a quel punto la gara sembra decisa. E invece succede l'incredibile ( https://www.youtube.com/watch?v=pzHbm0v6DwA ).. E bisogna aspettare che il cronometro tocchi il minuto 83 perché venga presa la decisione:. Come del resto è sancito dalla misura spaziale che mette out l'attaccante del Porto: 3 centimetri. Qualcosa di assolutamente impercettibile per l'occhio umano, come dimostra il fermo immagine ( https://www.ojogo.pt/futebol/1a-liga/noticias/o-que-viu-o-var-para-anular-o-golo-do-fc-porto-frente-ao-rio-ave-11899801.html ).. In quei giorni si è parlato di introdurre un minimo di elasticità, cioè che vi sia quantomeno una distanza visibile fra l'ultimo difendente e l'attaccante. Ma è chiaro che sarebbe molto difficile fissare un criterio di tolleranza. E quale che sia la soluzione raggiunta si tornerebbe comunque all'interrogativo di partenza:Su questo punto il dibattito è aperto e è giusto che le opinioni si confrontino senza cedere alla tentazione delle contrapposizioni ideologiche. Tale dibattito deve però tenere presente quale sia il punto di partenza:Un proposito più che condivisibile, la cui messa in pratica ha però generato ripetute polemiche, soprattutto in materia di selezione degli episodi. Ma a questo punto merita riflettere proprio sul concetto di oggettività da applicare, che è molto più complesso di quanto s'immaginasse. Stiamo parlando dell'oggettività che riusciamo a darci fra umani o di quella che affidiamo alle macchine? Da umani non vediamo un fuorigioco di Tiquinho Soares. Dal canto suo, la macchina ci avverte che fra l'attaccante del Porto e il difendente del Rio Ave passi un'inezia sufficiente per dichiarare la posizione di offside.Bisognerebbe scegliere a partire da ciò che riusciamo a vedere, anche con l'aiuto della tecnologia.Che però, ricordiamolo, sono sempre tarate e gestite da umani.