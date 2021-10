, che ha indirizzato e deciso, ha scatenato una rissa in campo e mille polemiche.e i giocatori di Sarri non si sono fermati, evitando di buttare fuori la palla. C’è chi sostiene che non siano stati corretti e che non abbiano avuto fair play, e chi addirittura incolpa l’arbitro di avere sbagliato a non interrompere il gioco. Tutto sbagliato, a nostro avviso:(semmai bisogna parlare della sua gestione della successiva bagarre, quella sì assai approssimativa).a essersela presa in quel modo. Almeno per tre motivi.: se il giocatore ha ricevuto un colpo in testa oppure se lo scontro che lo ha messo fuori causa è stato particolarmente violento; situazioni che richiedono l’intervento immediato dei medici per evitare guai peggiori. Questa norma mira a salvaguardare la correttezza della partita, evitando che si simuli un problema fisico per interrompere un’azione avversaria (situazione che, fuori da ogni ipocrisia, si verifica spesso, e in passato capitava ancor più frequentemente).Dimarco era stato steso da Leiva e probabilmente avvertiva dolore, ma le sue condizioni chiaramente non erano preoccupanti.proprio ritenendo che l’interista non avesse un problema grave e così ha agevolato i nerazzurri; se avesse fischiato la punizione in loro favore, quasi sicuramente ne avrebbe scatenato le ire.Sarebbe stata una decisione paradossale: l’Inter ha un calciatore a terra e sia i nerazzurri che l’arbitro ritengono non sia grave, al punto che si continua a giocare; si pretende però che siano gli avversari a fermarsi, una volta svanita l’azione d’attacco della stessa squadra di Inzaghi., quella dei biancocelesti., che avevano un loro compagno a terra. Se i nerazzurri ritengono che non meriti assistenza immediata, devono forse essere i rivali a fermarsi?: basta azioni interrotte perché un calciatore resta a terra e senza che l’arbitro fischi. Anche perché questo comportamento apre la strada ai simulatori. Non è il caso di Dimarco, sia chiaro (lui la botta dolorosa l’ha presa davvero), ma di chi fa finta di essersi infortunato e magari urla di dolore solo per interrompere un’azione pericolosa degli avversari.@steagresti