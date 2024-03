Gol di Folorunsho o autogol di Baschirotto? La scelta della Lega

La rete che al quarto d'ora del primo tempo ha sbloccato la gara tra Lecce e Verona è di Michael Folorunsho. Il centrocampista gialloblù ha sbloccato la gara con un sinistro da fuori area deviato da Baschirotto, la traiettoria è cambiata e per Falcone è stato impossibile arrivare su quel pallone.



PERCHE' E' GOL DI FOLORUNSHO - Verona in vantaggio con Folorunsho quindi, ma con la deviazione del difensore giallorosso la decisione non era così scontata: la Lega però ha assegnato il gol al centrocampista che ha calciato verso la porta: per questo, nonostante la deviazione del difensore avversario risulti decisiva perché con quel tocco per il portiere è diventato impossibile arrivarci, è gol di Folorunsho. Per il centrocampista del Verona è il terzo centro da fuori area, nel 2024 è il giocatore che ne ha fatti di più in questo modo considerando i cinque campionati principali in Europa.