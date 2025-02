Getty Images

Gol di Lautaro o autorete di Pongracic? La decisione della Lega

45 minuti fa



Alla mezz'ora di Inter-Fiorentina i nerazzurri si portano in vantaggio, proprio poco dopo l'infortunio di Marcus Thuram. Da capire, però a chi sarà assegnato il gol.



INTER-FIORENTINA, PONGRACIC O LAUTARO: DI CHI E' IL GOL? - Calhanoglu batte un calcio d'angolo a rientrare sulla testa di Lautaro, l'attaccante argentino salta e forse sfiora anche il pallone, ma Pongracic lo intercetta in modo scomposto, quasi con la tempia, e mette il pallone nella propria porta alle spalle di De Gea che non può farci nulla. Lautaro esulta, ma per la Lega Il Toro non porta nessun bonus ai suoi fantallenatori: niente +3, è autorete di Pongracic e chi l'ha schierato prende il malus del difensore croato.