Due salti, due voli. Nell'ultima giornata di campionato Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo hanno fatto due gol simili rispettivamente contro Napoli e Parma: sono schizzati in aria, altissimi, per prendere il pallone di testa. Neanche avessero le molle sotto le scarpe. "I Believe I Can Fly" cantava Robert Kelly, loro ci sono quasi riusciti. Ma c'è uno dei due che è saltato due centimetri più dell'altro. All'Olimpico, infatti, come riportano il Corriere dello Sport e Sky Sport,tra Bruno Alves e Gagliolo al Tardini contro il Parma.- "Segna gol incredibili" ha detto il ct Roberto Mancini sfregandosi le mani in vista dell'Europeo., che però con quella contro il Napoli è già a tre reti segnate in questo modo. L'elevazione dell'altro giorno ha lasciato tutti a bocca aperta, andando a prendere il cross di Marusic e infilando Ospina per il vantaggio biancoceleste contro la squadra di Gattuso (partita finita 2-0).- Il record assoluto però è ancora quella di Cristiano, che nella stagione scorsa era arrivato a. Era il 18 dicembre 2019,per firmare il gol vittoria contro la Sampdoria su assist di Alex Sandro. Quel giorno segnò il 10° gol in campionato, in questa stagione è già a quota 12 davanti a tutti, +4 da Immobile, che per stavolta ha vinto la sfida del salto... in alto.