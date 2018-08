Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, autore di una doppietta in serata contro il Sassuolo, è il terzo giocatore in Europa per gol fatti di testa dal 2014 a oggi. Come riporta Opta, sono 17 i gol del numero 30 dei sardi: meglio di lui, nei 5 campionati top in Europa, solo Olivier Giroud (21) e Cristiano Ronaldo (29).