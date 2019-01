È stato un turno infrasettimanale infuocato dalle polemiche quello di Serie C; in particolar modo i toni si sono inaspriti a margine della partita vinta dalla Reggina sulla Viterbese, decisa da un clamoroso errore arbitrale. Gli amaranto, infatti, hanno trovato la 'rete' che ha sbloccato la partita (poi terminata 3-1) grazie ad un colpo di testa che in realtà si è spento contro il palo. Il più classico dei gol fantasma, non fosse altro che il pallone non si è nemmeno avvicinato alla linea di porta. Una situazione tragicomica, la cui portata si è vista già in campo, con le reazioni scomposte e incredule dei giocatori della Viterbese, rimasti attoniti di fronte all’assurda decisione dell’arbitro Fontana. Una decisione che ha scatenato le ire furibonde dello stato maggiore della squadra laziale, pronta a fare ricorso per quanto accaduto in campo.



‘CHI HA FATTO PALO’ - Una situazione ai limiti dell’assurdo, che riporta inevitabilmente alla mente la celebre gag di Fantozzi, che sfondando la finestra di una casa chiede ''chi ha fatto palo?”. In questo caso, però, c’è poco da ridere, perché l’errore è marchiano e il presidente della Viterbese, Camilli, non si è risparmiato davanti ai microfoni a margine dell’incontro, attaccando in modo nettissimo la categoria degli arbitri e avanzando la richiesta di invalidare il risultato di una partita, a suo avviso, irregolare: “Quella che si è vista ieri è chiaramente una designazione arbitrale inadatta per una partita dell’importanza di Reggina-Viterbese, in uno stadio caldo come il Granillo. Siamo stati massacrati. Il gol di Tulissi non è possibile assegnarlo e per rendersene conto basta riguardare le immagini. Il pallone ha colpito il palo ed è uscito: l’arbitro ha dato gol, con il guardalinee a 40 metri di distanza dall’azione. Così non si può andare avanti. Questo è l’esempio di quanto sia scarsa la classe arbitrale in Serie C così come nelle altre categorie professionistiche. Per questo chiederò di invalidare la partita per l’evidente errore tecnico commesso dall’arbitro Fontana“.



GIRONE A - Altra sconfitta per la Juventus U23, che viene superata dal Cuneo per 2-1 e vede allontanarsi a 6 punti la zona playoff. Un passo falso quello degli uomini di Zironelli che aumenta il carico di malumori relativi ad un progetto, quello relativo alle squadre B, sempre più in bilico. Chi continua a non perdere un colpo, invece, sono Carrarese e Piacenza, che grazie ai rispettivi successi su Lucchese e Gozzano si ritrovano in testa alla classifica a +1 sulla Pro Vercelli che, però, ha giocato tre partite in meno. Buon successo anche del Siena, sempre più lanciato in una rimonta disperata dopo un avvio di stagione al rallentatore.



Risultati: Carrarese-Lucchese 3-1; Cuneo-Juventus U23 2-1; Olbia-Virtus Entella 2-1; Piacenza-Gozzano 2-1; Arezzo-Pisa 1-0; Pistoiese-Pro Piacenza (rinviata); Robur Siena-Pro Patria 1-0; Alessandria-Pro Vercelli (rinviata).



Classifica: Carrarese 40, Piacenza 40*, Pro Vercelli 39***, Arezzo 37, Robur Siena 35**, Entella 33******, Pisa 31*, Pro Patria 30, Novara 29**, Pontedera 29*, Cuneo 26*, Gozzano 25, Juventus U23 24, Alessandria 20**, Olbia 19***, Lucchese 18*, Pistoiese 17***, Albissola 17*, Arzachena 14*, Pro Piacenza 12****



GIRONE B - Vince ancora il Pordenone, che supera di misura la Virtus Verona e si porta a +10 sulla Triestina seconda. Ottimo successo esterno anche per l’Imolese, che passa sul campo del Teramo e agguanta la Fermana al terzo posto in una stagione che si sta rivelando estremamente positiva per i romagnoli neopromossi. Il Monza di Silvio Berlusconi, invece, dopo il successo dell’ultimo turno di campionato si ferma sul campo del Renate, con uno 0-0 sorprendente che spegne parzialmente l’entusiasmo delle ultime settimane. Risultati: Albinoleffe-Gubbio 1-2; Rimini-Vicenza Virtus 0-0; Virtus Verona-Pordenone 1-2; Giana Erminio-Fermana 1-1; Alma Juventus Fano-Sudtirol 0-3; Teramo-Imolese 0-2; Renate-Monza 0-0; Ravenna-Triestina 2-2; Feralpisalò-Ternana 3-2; Vis Pesaro-Sambenedettese 1-1.



Classifica: Pordenone 46, Triestina 36, Imolese 35, Fermana 35, Ravenna 32, Sudtirol 31, Vicenza Virtus 31, Sambenedettese 31*, Feralpisalò 31, Ternana 30**, Vis Pesaro 30, Monza 30, Gubbio 27, Teramo 23, Fano 23, Rimini 23*, Renate 22, Giana 19, Virtus Verona 19, Albinoleffe 18



GIRONE C - Piccola battuta d’arresto per la Juve Stabia che non riesce ad andare oltre lo 0-0 nella sfida sul campo del Potenza. Non ne approfitta il Trapani, che chiude a reti inviolate il match sul campo della Sicula Leonzio. I punti di margine dei campani restano quindi 9, anche se ad avvicinarsi è il Catania, che grazie alla vittoria a tavolino sul Matera (che non si è presentato, senza aver preavvisato la Lega) si porta a -10 dalla capolista con una partita da recuperare. Finale di stagione che si preannuncia dunque incandescente, con il Catania che potrebbe provare una clamorosa rincorsa ad un primo posto che, ad oggi, appare quasi come un’utopia. A contatto con le prime resta anche il Catanzaro, che porta a casa un buon pareggio dalla complicata trasferta sul campo della Vibonese e resta agganciato al Catania, distante appena 2 punti.



Risultati: Paganese-Siracusa 1-1; Rieti-Virtus Francavilla 0-2; Rende-Monopoli 2-4; Reggina-Viterbese 3-1; Potenza-Juve Stabia 0-0; Casertana-Bisceglie 3-0; Vibonese-Catanzaro 0-0; Catania-Matera 3-0 a tavolino; Sicula Leonzio-Trapani 0-0.



Classifica: Juve Stabia 50, Trapani 41, Catanzaro 38*, Catania 37**, Reggina 34, Monopoli 33*, Casertana 32, Rende 31, Vibonese 30, Potenza 27, Francavilla 24**, Sicula Leonzio 24, Cavese 22**, Siracusa 19*, Rieti 19, Viterbese 16******, Bisceglie 15, Matera 11*, Paganese 9*