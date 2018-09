Un incontro per tenere vivi i rapporti con i colleghi più importanti del panorama europeo, ma anche e soprattutto l'occasione per parlare di calcio e provare a discutere su come migliorarlo. Ieri a Nyon, sede del tradizionale Forum degli allenatori, a cui hanno partecipato Rafa Benítez (Newcastle), Sergio Conceição (Porto), Paulo Fonseca (Shakhtar), Rudi Garcia (Marsiglia), Şenol Günes (Beşiktaş), Julen Lopetegui (Real Madrid), José Mourinho (Manchester United), Diego Simeone (Atletico Madrid) e per l'Italia Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti (era invitato anche il tecnico della Roma Di Francesco, ma è rimasto a Trigoria), si è parlato di tre possibili novità da introdurre a stretto giro di posta.



GOL IN TRASFERTA - In primis, dell'opportunità di rivedere la regola sui gol in trasferta realizzati nei confronti a eliminazione diretta nelle competizioni internazionali, considerati da molti troppo penalizzanti per chi li subisce, in particolare nei tempi supplementari. C'è chi propende addirittura per una sua drastica eliminazione, ma che l'argomento sia all'ordine del giorno lo conferma il segretario generale della Uefa Giorgio Marchetti: "Gli allenatori pensano che la regola debba essere rivista ed è quello che faremo. Secondo il loro punto di vista segnare gol in trasferta oggi è meno complicato rispetto al passato".



QUINTO CAMBIO - Altro argomento di dibattito è stato quello del quinto cambio, spendibile soltanto nel corso dei supplementari. Il quarto ha già fatto la sua comparsa nell'ultimo Mondiale ed esordirà in questa edizione di Champions League, ma anche su questo fronte le opionioni non sono convergenti. "Qualcuno pensa che una quinta sostituzione sarebbe utile, ma senza troppe interruzioni. Però è un’idea, non una posizione uniforme: qualcuno ritiene che così aumenterebbe il gap tra chi ha una rosa lunga e chi non la ha", ha aggiunto Marchetti.



CALCIOMERCATO - Infine, a cambiare ulteriormente potrebbero essere le date del calciomercato estivo. Alcuni paesi come Inghilterra e Italia hanno varato la chiusura anticipata quest'anno, a ridosso dell'inizio dei rispettivi campionati, mentre Francia, Germania e Spagna hanno proseguito fino allo scorso 31 agosto. Su questo aspetto c'è invece una totale identità di vedute, in quanto gli allenatori reclamano uno stop alle trattative in entrata e in uscita che valga per tutti, per non creare squilibri.