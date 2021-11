Il Palermo continua a volare e resta agganciato al treno del Bari capolista, distante solo quattro punti, grazie al successo contro il Potenza. Un due a zero fondamentale per i rosanero, che stanno sorprendendo tutti con un campionato di alto livello, che ha risvegliato l'amore mai morto della città. E proprio amore è la parola chiave in questi giorni a Palermo, perché dopo la rete del vantaggio, Giuseppe Fella ha mostrato alle telecamere una maglietta con su scritto: ''Mi vuoi sposare?''.



UN GOL DA... SI' - Un modo bellissimo di fare la più importante delle proposte, con Marisa, ormai fidanzata ufficiale di Fella, che non ha potuto che rispondere sì al suo futuro marito. Queste le sue parole al Giornale di Sicilia: ''Siamo cresciuti insieme e questa è una cosa che ho sempre sognato. Abbiamo messo su famiglia e abbiamo un bimbo di tre anni, mancava solo questo tassello che però è arrivato a sorpresa''.



MATRIMONIO E B - Per Fella e per il Palermo, quindi, è stato un weekend di grande gioia, che apre le porte a un futuro ancora più roseo, perché oltre al matrimonio ci sono anche le speranze della squadra di dare l'assalto alla Serie B, cosa che appena sei mesi fa sembrava praticamente impossibile. Certo, il Bari è un avversario di assoluto livello e resta favorito, ma Palermo e il Palermo hanno voglia di continuare a sognare, trascinati da Fella, futuro marito di Marisa...