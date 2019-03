Tempo di prime volte nella CONCACAF, la Federazione calcistica del centro-nord America. Ci sono infatti due nazionali che hanno approfittato al meglio dell'allargamento della Gold Cup da 12 a 16 squadre, e hanno conseguito la prima qualificazione della propria storia: si tratta delle Bermuda e della Guyana, giunte rispettivamente 5^ e 7^ nelle qualificazioni alla CONCACAF Nations League, che mettevano anche in palio 10 posti per la Gold Cup 2019.



Le Bermuda, numero 176 del ranking FIFA, hanno iniziato con una sconfitta per 3-1 ad Aruba, ma si sono riprese alla grande con un 12-0 rifilato a Sint Marteen; hanno poi battuto 1-0 El Salvador e 3-1 (in trasferta) la Repubblica Dominicana. Tra i giocatori di maggior rilievo: il capitano Dante Leverock, difensore degli Sligo Rovers (Irlanda) e il bomber Nahki Wells, attaccante del QPR in prestito dal Burnley. Prima di oggi, uno dei risultati di maggior prestigio della selezione dell'arcipelago celebre per il famigerato "triangolo" è stata la vittoria del torneo di calcio agli Island Games 2013. Da citare anche il proprio best ranking raggiunto a dicembre 1992: un 58° posto propiziato dalle buone prestazioni nelle qualificazioni ai Mondiali del 1994, in cui le Bermuda, pur arrivando ultime nel gironcino, non sfigurarono al cospetto di El Salvador e Giamaica. Di quella squadra faceva parte anche l'attuale CT Kyle Lightbourne. La Guyana, che segue le Bermuda di una posizione nel ranking FIFA, ha centrato la qualificazione alla Gold Cup anche grazie all'iniziale successo a tavolino contro le Barbados (sul campo era finita 2-2). La selezione del Paese situato nella parte nord del Sud America (confina con Venezuela, Brasile e Suriname) ha poi superato le Isole Turks e Caicos per 8-0, ha perso 2-1 con la Guiana Francese ma ha poi vinto col medesimo punteggio contro il Belize. Guidata dal CT giamaicano Michael Johnson, la Guyana può contare su diversi giocatori delle serie minori inglesi (professionistiche e semi-pro) come il capitano Sam Cox, il centrocampista Neil Danns e l'attaccante Keanu Marsh-Brown; uno degli elementi di maggior talento però gioca in Canada (nel Forge FC) e si chiama Emery Welshman, autore di 4 reti in questo percorso verso la Gold Cup. Tra i momenti più alti nella storia della nazionale guyanese, le qualificazioni ai Mondiali 2014, quando nel gironcino intermedio mise in riga Barbados, Bermuda e Trinidad & Tobago, prima di racimolare solo un punto nel raggruppamento finale contro avversari di maggior levatura come Messico, Costa Rica ed El Salvador.



La fase finale della Gold Cup si svolgerà dal 15 giugno al 7 luglio in USA, Costa Rica e un Paese caraibico ancora da definire. Le altre nazionali partecipanti saranno: Messico, Costa Rica, Panama, Honduras, Stati Uniti, Trinidad & Tobago, Haiti, Canada, Martinica, Curaçao (ex Antille Olandesi), Cuba, Giamaica, Nicaragua ed El Salvador.