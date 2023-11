Non c'è solo il Golden Boy. Il board delle leggende selezionato da Tuttosport e rappresentato da Massimo Mauro ha assegnato anche altri premi. Il Golden Player è di Erling Braut Haaland. Il miglior presidente è Tony Bloom del Birghton, il miglior dirigente è Edu Gaspar dell'Arsenal, mentre Aitana Bonmatì ha vinto il Golden Player Woman. La Best Italian Girl va a Chiara Beccari, Golden Girl Absolute Best va a Linda Caicedo, il Best Agent va ad Ali Barat, la Greatest Challenge of The Year è di Cristiano Giuntoli. E ancora, il premio Youngest è di Lamine Yamal (secondo anche al Golden Boy), mentre il Best Italian Player è Giorgio Scalvini.