E' vero, in otto gare ha subito quindici reti, eppure Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, è sempre uno dei migliori in campo al termine di ogni partita. Come è possibile? Perché il 99% delle reti subite dalla squadra bergamasca non è opera sua: nessuna papera del portiere, ma tante disattenzioni della difesa nerazzurra, spesso in blackout dal centrocampo.



La verità è che il Rapper coi Guanti Gollorius ha salvato la porta dell'Atalanta in tutte le occasioni, con parate che valgono gol, vittorie e pareggi importantissimi. Ma ha anche evitato figuracce, perché il tabellino contro la Dinamo Zagabria poteva contare molti più gol ospiti e pesare ancor più gravemente. Se i tifosi hanno votato 'Man of the Match' degli ultimi due mesi Zapata e il Papu Gomez, Gollini arriva subito dietro di loro, e non è poco. Ormai si è consacrato con mister Gasperini, prendendosi il posto da titolare, sudato e meritato.



Per questo adesso Gollini punta in alto e sogna la convocazione da terzo in Nazionale per Euro2020, un sogno per nulla impossibile: il dubbio per Mancini è tra lui e Alex Meret del Napoli, favorito l'ex friulano ma c'è un ma. Carlo Ancelottiinfatti non lo sta facendo giocare sempre, a volte gli preferisce David Ospina, mentre Gollini sta parando con continuità.