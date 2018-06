Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, riscattato dall'Aston Villa per 3,5 milioni di euro, parla a la Gazzetta dello Sport tornando sul suo passato al Manchester United: ""Ringrazio i Percassi che mi hanno dato questa opportunità. Significa che pur non avendo giocato molto ho fatto qualcosa di buono. United? C’è una specie di regime militare con regole assurde: d’inverno sono vietati i cappelli, i guanti, i sotto maglia, le maniche e i pantaloni lunghi. Vietati anche tatuaggi e profili social. Per fortuna il portiere può coprirsi, ma vedevo ragazzi brasiliani o africani che morivano di freddo. Però quell’esperienza mi ha aiutato, sono diventato uomo prima del tempo"