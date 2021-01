Il terzino Cristiano Piccini lascia l'Atalanta e torna al Valencia. Sutalo interessa allo Spezia, vicino a Dickmann della Spal dove torna Mora. Cincinnati chiama in MLS il Papu Gomez, in trattativa col Siviglia. Il suo arrivo sbloccherebbe la partenza di Franco Vazquez, richiesto dal Parma. Dove in uscita c'è Sprocati, nel mirino del Crotone che tratta lo scambio Petriccione-Murgia con la Spal. Il Parma vuole poi riportare in Italia il difensore Rugani e per l'attacco Cutrone o Piatek. ​E mette gli occhi su Sergio Bermejo del Saragozza, che piace pure al Brescia.