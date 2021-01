Il Papu Gomez passa dall'Atalanta al Siviglia. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, i due club hanno raggiunto un accordo definitivo sulla base di 7 milioni di euro, bonus compresi. Il fantasista argentino è atteso in Spagna nella giornata di domani per svolgere le visite mediche di rito.



Un regalo quello fatto dal ds andaluso Monchi al club e ai suoi tifosi nel giorno del 131° compleanno del Siviglia che, dopo gli ex milanisti Ocampos e Suso e il ritorno dall'Inter di Banega, decide di puntare un altro calciatore proveniente dal campionato italiano. Un'operazione questa favorita dal forte gradimento del calciatore e dal veto opposto dal presidente bergamasco Percassi alla cessione di Gomez a una rivale diretta del nostro campionato (Inter e Roma su tutte).