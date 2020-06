Alejando, numero 10 e capitano dell’, parla a la Gazzetta dello Sport, rivivendo quello che ha passato, partendo da essere il simbolo della squadra della città più colpita dal coronavirus: “E’ una responsabilità: un enorme responsabilità di dover essere anche un esempio. Bergamo ha sofferto, tanto. Non ho mai avuto il dubbio di andarmene dalla città. E non solo perché la pandemia poi è arrivata in Argentina o perché gli allenamenti potevano riprendere da un momento all’altro”.- “Peso o spinta? Un peso no: un’investitura. Dobbiamo cercare di continuare a fare le cose straordinarie che stavamo facendo e abbiamo dovuto lasciare a metà. Saremonel mirino, ma lo siamo sempre stati negli ultimi anni. Per noi ripartite significa la possibilità di ridare gioia a chi ha sofferto in questi mesi. Non possiamo restituire morti, cancellare dolori: solo dare un po’ di allegria, fare pensare ad altro per qualche ora. Anche Bergamo mancia calcio, respira calcio, vive di calcio. Senza dimenticare”.- “Contrario o favorevole? Se me lo avesse chiesto due mesi fa avrei detto contrario. Oggi che la sicurezza è aumentata, che questo virus sembra meno aggressivo, dico favorevole. La Serie A è un’industria che muove milioni nel Paese: c’è tanta gente che ha bisogno del calcio per vivere, non solo i calciatori”.“Forse ne ho avuta un po’ la prima settimana: da solo non ti facevi solo la doccia, ma anche mille domande. Oggi ho solo tutta la voglia del mondo”.- “Al mio fisico bastano 15-20 giorni per essere a posto, ma le dico la verità: quando ho visto come stavamo i miei compagni dopo due mesi di quarantena, mi sono emozionato. E mi emoziono a vedere quanto corrono De Roon, Freuler, Hateboer, Gosens, Castagne: sono animali… Freuler è quello che mi ha sorpreso di più: ha giocato 3-4 partite 11 contro 11 come se non si fosse mai fermato”.- “Un po’ mi annoia: tanti gol, errori tattici, squadre larghe, partite scontate. La Serie A ha un’altra cultura, è sempre stata meno frenetica è più tattica: anche se per forza vedremo partita a un ritmo più basso”.“Mi piacerebbe, credo lo voglia anche la gente. Non mi pare una follia: se riaprono i centri commerciali, perché non si può riaprire in parte uno stadio, che è all’aperto?”.“Inutile negarlo: in una partita secca hai più chance con chiunque, in 90’ può succedere di tutto. E senza pubblico ancora di più”.