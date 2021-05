Il Papu Gomez lo scorso gennaio ha lasciato l’Atalanta ed è passato al Siviglia: Queste le sue parole a Dazn. “Mi manca la città. Ci sono delle partite dell’Atalanta che non guardo perché mi annoiano, per altre invece ho nostalgia. Ho vissuto sette anni a Bergamo e il mio cuore resta lì. Mi manca la passeggiata in città alta, e andare a mangiare dai miei amici".