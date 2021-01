. Dopo l’abdicazione delda leader dell’Atalanta, Ilicic ha raccolto la sua eredità caricandosi sulle spalle la squadra e conducendola al successo contro i rossoneri nell’ultimo turno. Nella gara di San Siro l’attaccante della Dea giganteggia in ogni parte del campo,. Ma l’ex Fiorentina non è nuovo a questo tipo di prestazioni contro il. Il suo bottino contro il Diavolo è stato arricchito con un gol su rigore, il 12° su 15 calciati nel campionato italiano, coronamento di una performance segnata da un Indice di Efficienza Tecnica da Top Player Europeo (97%)., come la capacità di optare per scelte di gioco ottimali (K-Solution 96%), una eccellente proprietà di palleggio (K-Pass 98% con il 50% di passaggi riusciti ad altissimo coefficiente di difficoltà) e l’altissima efficacia negli 1 contro 1 (98% di Aggressività Offensiva: su 6 occasioni ne conclude positivamente 5).. Anche se il fantasista atalantino ha ancora bisogno di alti tempi di recupero per rendere al massimo: completa 106 metri al minuto e produce il 15% in meno di alta intensità rispetto alla media della squadra. Un dato che rappresenta un’inezia, se paragonato all’apporto inestimabile di Ilicic alla sua Atalanta.