Gomez: "Dura passare da campione del mondo a nessuno. Non sopportavo più niente, sono in terapia da un mese"

Alejandro, ex capitano dell', ha parlato con Juan Pablo Varsky su Clank del calvario che ha vissuto e di come è la sua vita oggi: "Devi capire che forse il personaggio sta finendo, che Papu Gómez sta smettendo di esistere, cercando di spegnere un po' l'ego, cercare di sopravvivere con Alejandro. Passi dall'essere un campione del mondo a nessuno. Io pensavo o dicevo 'se divento campione del mondo non giocherò mai più'... a volte vuoi delle cose o le chiami e la vita forse te le restituisce a modo suo e forse me le ha restituite in questo modo. Mi ha detto: 'Ok, diventerai campione del mondo, spettacolare, ma dovrai fare i conti con questo', non si sa mai"

"Non volevo essere completamente sommerso dal calcio, per questo ho iniziato a giocare a padel. Ora ricomincio, torno a essere un ragazzino che vuole debuttare. Preferisco che il Papu si ritiri e che Alejandro continui la carriera. Voglio lasciare da parte il personaggio e ricominciare. Che sia un anno, due anni. Forse giocherò tre partite e poi mi ritirerò""Non volevo dire a nessuno la notizia del doping due giorni prima della finale di Coppa del Mondo. Mi sembrava molto egoista dirlo ai miei compagni di squadra, ho preferito farlo dopo la partita. L'ho detto in albergo e ne ho parlato con gli avvocati in Argentina. Quando ho parlato con la CELAD, mi hanno detto che ci sarebbero voluti tra i quattro e i sei mesi. Ma tutto si è trascinato per dieci mesi, quando andavo ad allenarmi con il Siviglia e sapevo che un giorno mi sarei svegliato con la notizia che il Papu Gómez era stato sospeso".

"Quando non si è abituati a stare a casa, come è successo a me due giorni su sette, ci si adatta. Ora ho dovuto adattarmi alla routine, agli orari, ai bambini a scuola, alle attività. Mi piacevano molte cose e a volte non sopportavo più nessuno e finivo per esplodere. Ho iniziato la terapia un mese fa, mi piace, penso che sia d'aiuto e quando si vive un'esperienza simile alla mia è bene avere il sostegno di qualcuno all'esterno"."Quando la sospensione è passata, Tanque Denis mi ha chiamato e mi ha invitato a giocare a padel con un gruppo di argentini ed ex giocatori. Ho iniziato a prendere lezioni, a migliorare, a giocare con i professionisti.... Ma ho esagerato, giocavo due o tre partite al giorno. Passavo tre ore a giocare per non pensare ad altre cose. Il padel mi ha salvato la vita, ho conosciuto molte persone che non avevo mai incontrato prima. Mi ha aperto molto la mente, prima ero nella mia bolla, mi chiudevo in casa, non uscivo, ero il capitano. Ho conosciuto più persone in un anno che in sette anni di vita a Bergamo"