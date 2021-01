Ciao Atalanta. Il Papu Gomez, intercettato da Calciomercato.com fuori dall'aeroporto di Bergamo, dove tra poco prenderà un volo per Siviglia, ha voluto dire la sua sulla fine dell'avventura con l'Atalanta: "Rifarei tutto quello che ho fatto da quando sono arrivato. Ho fatto la storia di questa società, a volte le cose succedono. Farei tutto, di nuovo, adesso l'Atalanta è nelle top d'Europa. Mi spiace per i tifosi, mi mancheranno tanto. Bergamo è nel mio cuore, è la mia città, è casa mia. Ci vedremo presto sicuramente. Ho parlato con i miei ex compagni, sanno quello che penso, conoscono il mio sentimento. Voglio bene a tutti. Anche a Gasperini? Certo certo". Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Atalanta e Siviglia hanno raggiunto un accordo per un trasferimento definitivo sulla base di 7 milioni di euro, bonus compresi.