Il portiere del Digione, Alfred Gomis ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Com'è Rajkovic? Mi piace la freddezza, il senso della posizione. Di ottimo livello, trasmette serenità. Va detto che il Reims è una squadra che per gioco e automatismi incassa pochi gol, solo 21 (n° 1 in Francia). Nel parare i rigori ci vuole un po’ di fortuna, ma si vede che lui si studia bene i tiratori e sa gestire la pressione".



"Di Maignan apprezzo la presenza in area, indotta anche dalla stazza, e dal carattere. E’ uno che sa imporsi e occupa bene gli spazi, è reattivo e agile. Lafont è ancora giovane e l’annata alla Fiorentina gli ha permesso di crescere non solo come persona, ma anche acquisendo la metodologia di allenamento esigente".