Gomitata di Beukema a Gabbia: l'Avar era il Var che ha chiamato l'OFR su Kalulu in Lazio-Juventus

Sergio Conceicao, tecnico del Milan sconfitto in finale di Coppa Italia dal Bologna, non ha cercato alibi nell'arbitraggio, ma all'indomani della partita dell'Olimpico tiene banco laIl Var Meraviglia non ha chiamato l'arbitro Mariani all'. Il commento dello specialista di Mediaset Graziano Cesari: "Minuto 42, cross dalla sinistra, c'è un contatto in area del Milan tra Beukema e Gabbia. La gomitata è un brutto gesto, dall'espressione facciale del giocatore si vede che è volontaria. Mariani non la può vedere, ma allora perchè il VAR non è intervenuto? Evidentemente non l'hanno ritenuta rilevante".

Sotto la lente di ingrandimento finisce in particolar modoLe dinamiche dei due episodi sono simili e non è chiaro cosa abbia indotto la sala Var a non intervenire per condotta violenta.