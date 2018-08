Maxime Gonalons è pronto a lasciare la Roma. Il centrocampista francese non ha seguito la squadra nella trasferta di Torino, dove domani i giallorossi esordiranno in campionato contro i granata. L'ex Lione è rimasto a Trigoria in quanto il suo trasferimento al Siviglia è ormai ad un passo.



SI AL SIVIGLIA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com Gonalons ha accettato la proposta del Siviglia. Tra oggi e domani, probabilmente già questo pomeriggio, il giocatore volerà in Spagna dove si sottoporrà alle visite mediche prima di legarsi alla squadra allenata da Pablo Machìn. Il classe '89 passerà agli andalusi in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il suo ingaggio da quasi 3 milioni verrà pagato interamente dal club iberico. In Spagna prenderà il posto proprio di Steven Nzonzi, arrivato da pochi giorni all'ombra del Colosseo.