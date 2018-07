Gonzalez (Alessandria) sempre più vicino al ritorno al Novara. Il Cuneo fa shopping tra gli svincolati: pronto il contratto per Viotti (ex Giana) e Santacroce (ex Juve Stabia), in arrivo anche Fautario (ex Modena).



La Pro Patria prende Dell’Agnello (Livorno, era al Cuneo), il Monza ci prova per Letizia (Foggia), mentre Eusepi (Pisa) declina l’offerta della Triestina che per la mediana vuole Guglielmelli (Prato). Il Pordenone continua a trattare Bindi (Padova). Libertazzi (Gubbio) è nel mirino della Lucchese che tessera Madrigali (Gavorrano) e Fantacci (Empoli, era al Prato).



Altri due giovani per il Fano: ecco Castellano (Ascoli) e Kastrati (Pescara). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Russini (Alessandria) verso la Juve Stabia. La Vibonese punta Albadoro (Ternana), la Reggina chiude lo scambio Viola-Sparacello con il Francavilla. Infine, un nuovo d.s.: Magalini (ex Reggiana) è andato alla Viterbese.