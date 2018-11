L’ex giocatore della Fiorentina Gonzalo Rodriguez – adesso al San Lorenzo – ha rilasciato un’intervista a La Nazione, in cui ha ripercorso le tappe del suo passato in maglia viola: "La tristezza è un sentimento con cui si deve fare i conti quando si saluta un posto dove si è vissuti a lungo. Sono onorato di aver vestito la maglia viola e di aver vissuto con questa emozioni irripetibili. Non c’è scudetto o coppa che possa valere un sentimento del genere nella vita di un calciatore. La seguo in tv, quando posso. So che è una squadra giovane ma fatta di grandi talenti. Fascia a Pezzella? Si è preso una bella responsabilità nell’essere l’erede di Davide. Quello che è successo quel 4 marzo è difficile da spiegare. Quando ho saputo della sua scomparsa sono stato male e ancora oggi, quando vedo le foto di Davide, mi viene da piangere".