In Argentina Daniele De Rossi ritroverà come avversario Gonzalo Rodriguez, che ha affrontato tante volte quando il difensore era alla Fiorentina. Rodriguez, che oggi gioca nel San Lorenzo, ha analizzato ai microfoni di Radio Mitre l'arrivo dell'ex romanista al Boca Juniors: "Il calcio argentino sarà difficile per lui. Qui è un altro mondo, i primi mesi saranno molto complicati".