Lo smart working sta caratterizzando e caratterizzerà le prossime settimane. Google, che proprio nelle scorse settimane ha annunciato alcune importanti novità legate alla propria offerta: i tool di Hangouts per il business sono diventati Meet ed è arrivata l’integrazione con Gmail. Presto arriverà una nuova interfaccia strutturata in modo da mostrare fino a 16 partecipanti in contemporanea durante le videochiamate. Le funzionalità premium del servizio sono gratis fino al 30 settembre proprio per andare incontro a chi in questo periodo di difficoltà sta lavorando o studiando da casa.