La prima esperienza tra i professionisti non è stata positiva. L'inizio, con gol, al Foggia, aveva gettato del fumo negli occhi. Gabriele Gori, fiore all'occhiello del vivaio della Fiorentina, ha sofferto l'esordio lontano dalla case madre, alla quale è rientrato a gennaio per poche ore, prima di accasarsi, sempre a titolo temporaneo, al Livorno. Pochi chilometri da casa e una situazione, anche qui, in salita. Il destino, però, presenta sempre il conto. Così, allo 'Zaccheria', durante la partita tra i labronici e il suo passato, il suo ingresso in campo al 62' ha spaccato la sfida: quattro minuti per segnare, salvo poi ripetersi e acciuffare il pareggio. Tanta panchina, l'esordio a fine marzo baciato dalla prima rete in maglia amaranto. Si è ripetuto, alla terza presenza, con una doppietta pesante. In estate tornerà in viola, pronto per giocarsi le proprie carte durante il ritiro di Moena: Vincenzo Montella vorrà valutarlo.