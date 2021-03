Intervenuto a Bergamo TV, Robin Gosens ha dichiarato: "Stiamo facendo molto bene, non subiamo molti gol e attacchiamo con tanti uomini, magari l'Inter non ha questa cosa perché giocano in contropiede. Vedremo come andrà la partita, può anche essere un episodio a deciderla. Andiamo a San Siro con massima fiducia, vogliamo vincere".



SUL FUTURO - "Posso dire che sono molto felice a Bergamo, è una seconda cosa. Non so cosa possa succedere in estate".