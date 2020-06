Primo tempo da urlo di Robin Gosens in Atalanta-Sassuolo. L’esterno è stato imprendibile per tutta la frazione di gioco. L’Inter continua a monitorarlo da vicino: piace molto soprattutto ad Antonio Conte per la fascia sinistra. L’Atalanta, però, lo cederà solo di fronte a un’offerta di almeno 30 milioni di euro.