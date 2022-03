Esordio in campo per Robin Gosens che ai microfoni di InterTV ha commentato così il suo ritorno in campo dopo l'infortunio: "Grande soddisfazione tornare in campo dopo questo brutto infortunio, sono stato fuori quasi 5 mesi. Una sfida abbastanza difficile ma c'è ancora un ritorno, ce la giochiamo. Abbiamo affrontato una squadra forte che pressa alto, avremmo dovuto sfruttare meglio gli spazi ma contro un avversario così forte non sempre è facile. La squadra ha giocato tanto e un po' di stanchezza ci sta. Abbiamo tenuto bene il campo e non preso gol, ci rifaremo alla prossima".