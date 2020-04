Ilha fermato al momento il calcio in Italia e non solo, ma non cancella quanto di buono ha mostratoGosens nella prima parte della stagione.in tutte le competizioni, l'esterno tedesco si è imposto come uno dei punti di forza dell'di Gasperini e ha fatto un'importante passo avanti verso il suo sogno: "Germania? Tanti chiedono la mia convocazione, magari ora Low inizierà a seguirmi" dichiarava lo scorso dicembre dopo il gol in Champions League allo Shakhtar Donetsk.. Proprio il ct tedescoha confermato a Kicker l'intenzione di convocare Gosens: "Stavamo pensando di chiamarlo per le partite di marzo, ci sarebbe piaciuto incontrarlo personalmente. E' un peccato che all'inizio non sia venuto fuori nullo, ma lo terremo d'occhio appena si tornerà a giocare. Lo abbiamo osservato per un lungo periodo - prosegue Low -, è un giocatore versatile e impressionante per dinamica, entusiasmo e determinazione". Appuntamento con la nazionale solo rimandato quindi, il primo traguardo è ormai centrato, ma oltre a quelli di Low ci sono altri occhi puntati su Robin: quelli del mercato.- Nonostante il rinnovo fatto, che ha portato la scadenza del contratto dal 2022 al 2024, non si placa l'interesse delle big europee per l'esterno dell'Atalanta. Non c'è al momento lo, sogno mai celato dallo stesso Gosens, ma la fila delle pretendenti è lunga, a partire dal: come raccontato da, a gennaio i francesi hanno messo sul piattoper lui, incassando il no secco del club nerazzurro che ha fissato l'asticella a. Un monito anche per tutte le altre squadre che hanno effettuato sondaggi e che continuano a tenere viva la pista, come lama su tutte: i Blues probabilmente perderanno almeno uno tra(seguito dall'Inter) ed(obiettivo Juve), i nerazzurri invece cercano un padrone affidabile per la fascia sinistra nel 3-5-2 di Conte. Convincere l'Atalanta non è semplice anche se, con l'emergenza coronavirus e le sue inevitabili ripercussioni sul calcio, la cifra minima per il cartellino potrebbe essere trattata fino a. Ma prima c'è un campo da ritrovare con i bergamaschi, tra campionato e Champions, poi ci sarà spazio per l'agognato approdo in nazionale.@Albri_Fede90