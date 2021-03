Nel successo ottenuto dall'Atalanta a Marassi contro la Sampdoria c'è la firma, ancora una volta, di Robin Gosens. Il nazionale tedesco, vero e proprio fattore per la Dea,, solo uno in meno rispetto al totale di un anno fa. Tra questo e lo scorso campionato, Gosens ha segnato 17 gol,. Robin è l'ennesima intuizione del direttore sportivo Giovanni Sartori:- L'Inter aveva pensato di prendere Robin Gosens la scorsa estate.. Ma la formula proposta, prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, non aveva trovato l'apertura da parte dell'Atalanta.Anche la Juventus si era mossa con decisione per Robin Gosens nello scorso mercato di gennaio. Fabio Paratici aveva chiesto la disponibilità all'Atalanta di aprire una trattativa senza però grande successo. Per Gian Piero Gasperini Robin è un giocatore fondamentale e da non cedere a stagione in corso.