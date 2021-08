Robin Gosens, esterno sinistro dell'Atalanta e della nazionale tedesca, ha rilasciato un'intervista a Sport1, nella quale ha parlato della sua situazione sul calciomercato: "Penso che giocherò ancora all'Atalanta. Non ho mai nascosto però che un giorno mi piacerebbe fare il passo successivo quando la Bundesliga o qualche altro club chiamerà. Ho informato il club di questo, l'ho sempre detto apertamente. Se la chiamata non arriverà resterò qua e giocherò di nuovo la Champions con l'Atalanta, cercando di affermarmi nuovamente ai vertici del calcio italiano con questa società".



Sulla sua valutazione di 35 milioni di euro: "Non riesco ancora a capire per quale motivo una persona dovrebbe valere così tanto denaro. Anche se questo è il miglior riconoscimento possibile per me. È un onore e un riconoscimento per le mie prestazioni, mantenere questo livello e provare a migliorarlo è la mia motivazione quotidiana".