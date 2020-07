Robin Gosens, laterale dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Spox.com, spiegando: "Essere associato a squadre come Inter o Juve o un grande onore. Mi rende orgoglioso e dimostra che sto facendo le cose per bene, ma non me ne occupo affatto, non vedo l'ora che arrivi l'avventura della Champions League con l'Atalanta. Poi vedremo cosa succederà, non ho mai nascosto che mi piacerebbe giocare in Bundesliga".



SUL VALORE DA 30 MILIONI - "Faccio fatica a capirlo, ma la realtà è così. I prezzi sono questi, come si può vedere dai 45 milioni pagati dall'Inter per Hakimi. L'Atalanta sa che ho statistiche incredibilmente positive in questa stagione, da un punto di vista economico potrebbe essere comprensibile vendermi, ma non ho ancora ricevuto segnali dal club. A me gli aspetti finanziari non interessano, mi importa solo dello sport".



SULL'ATALANTA - "Ci siamo qualificati in Champions per la seconda volta, pochi se l'aspettavano. Forse è tempo di combattere per lo scudetto...".