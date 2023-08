Con un lungo e accorato post sui social, Robinsaluta l'Inter prima di trasferirsi all'nella sua Germania:. Ho voluto fortemente l’opportunità di dimostrare il mio valore quest’anno, perché fino ad ora ho avuto solo poche possibilità di farlo. Sono io il primo che lo dice, senza cercare scuse. Sono state fatte scelte diverse. Posso solo garantirvi che dal primo secondo qui ho cercato di dare tutto, ogni giorno. Provando a superare le mie problematiche fisiche, provando a migliorare per diventare un valore aggiunto nell’Inter. A causa di tanti fattori purtroppo non sono mai riuscito a farlo. E nonostante avessimo tutti altre aspettative ho sentito solo amore e affetto nei miei confronti. Dai miei compagni, i tifosi, lo staff e tutti che portano l’Inter nel loro cuore.E questo alla fine mi rende orgoglioso e mi fa pensare che non ho sbagliato tutto in questi ultimi 18 mesi.Ci saranno quelli che dicono che la scelta di andare all’Inter è stata la scelta sbagliata per la mia carriera. Per me non è vero. Ho giocato per una delle squadre più grandi in assoluto, ho giocato una finale di Champions, ho vinto titoli e per 18 mesi San Siro è stata la mia casa. È stato una cosa sola: un onore!! Adesso per me inizia una nuova avventura. Un altro sogno che posso realizzare. La Bundesliga. Il mio paese. Per la prima volta. Grazie di tutto Inter. Grazie di cuore. Robin"