, ha concesso una lunga intervista a Dazn in cui parla del suo presente e futuro, ripercorrendo anche alcune pagine della sua carriera.hierata.“Alla fine con questo infortunio che ho avuto non voglio dare i tempi perché alla fine l'importante è che ora sto bene e che sto ritrovando la fiducia. Mi sto allenando bene, sto migliorando giorno dopo giorno e secondo me non manca tanto perché sono già in campo a fare qualcosa. Spero al più presto però dall'altra parte non voglio mettermi sotto pressione perché non serve adesso”.“Soprattutto la grandezza del club. Alla fine sono arrivato dall'Atalanta, una società sicuramente importante, ma se sei all'Inter adesso sei in una squadra molto più grande. È un club storico, mi ha colpito soprattutto la grandezza della società”.“Secondo me la chiave è che possiamo fare il nostro gioco. La nostra qualità è sempre di giocare il nostro tipo di gioco, se siamo in grado di farlo anche a Napoli secondo me abbiamo buone chance di vincere sicuramente una partita fondamentale contro un concorrente diretto. Vogliamo vincere a tutti costi e secondo me le chance più grandi arrivano quando facciamo il nostro gioco”.“Sono molto orgoglioso di questo, ho fatto tantissime cose extra per arrivare a questi livelli. Forse ho meno talento rispetto ad altri giocatori, la mia forza è sempre stata la mentalità e la disciplina: queste due cose mi hanno portato veramente lontano. Per quello sono molto contento e orgoglioso che sono arrivato al livello dell'Inter: alla fine sono state tantissime ore in palestra e in campo per imparare e migliorare”.Ci siamo visti nell'ufficio e lui mi ha raccontato che è il primo tifoso dell'Inter. Mi ha detto che adesso sto giocando per un club prestigioso: mi ha dato una carica enorme, mi ha trasmesso subito il fatto che stiamo giocando a livelli importanti e riposto tutta la fiducia in me. Questo mi ha dato subito una carica importante”.“Sì, lo pensavo da bambino. ‘Cattivo’ è l'aggettivo giusto secondo me (ride, ndr). Io fino ai 18 anni ho giocato solo con gli amici senza aver fatto le giovanili, quindi quando vai a scuola o vai a casa i tuoi ti chiedono cosa vuoi fare da grande: per me era sempre chiaro che volevo diventare come mio nonno, che era stato sempre un poliziotto. Per quello avevo scelto quel lavoro. Alla fine sono andato in Olanda tutto è diventato un'altra cosa, però il mio piano era questo”.- “Quando sono arrivato in Olanda perché in quel momento ho capito che si stava aprendo una porta che potevo diventare un calciatore professionista. Questo è sempre stato il mio sogno e in quel momento l'ho capito: mi son detto ‘se si apre la porta faccio di tutto per entrare’ perché sempre stato il mio primo sogno”.“In Germania è andata bene perché alla fine ho scritto in tedesco quindi li è stato un successo. Io volevo raccontare la mia storia perché so che è un po' diversa rispetto a quella degli altri giocatori e mi piace scrivere. Ho avuto quest'idea e poi tanti giovani mi hanno detto che per loro ero un’ispirazione e quindi ho voluto scrivere il libro e la mia storia, un altro capitolo importante della mia vita”.- “Il primo sogno è di tornare in campo al più presto e ovviamente diventare un giocatore importante per l'Inter. Adesso ho l'ambizione e il sogno di fare il massimo con l'Inter, quindi da una parte a diventare un giocatore importante e poi a livello di nazionale ovviamente ci sta aspettando un Mondiale a fine anno a cui voglio partecipare. E per questo servono prestazioni importanti con l’Inter, sono due cose che sono legate. Questi sono i miei sogni per quest'anno”.“Non l’ho detto perché alla fine sto sognando di diventare un giocatore importante, poi tutto il resto arriverà”.- “San Siro”.“David Alaba del Bayern perché ha fatto sempre diversi ruoli e sempre al top”.“Douglas Costa. Quando era in forma, la sua velocità e il suo dribbling… è quasi imprendibile. Mi auguro che torni su quei livelli lì”.