Intervistato da RND, Robin Gosens è tornato a parlare ancora una volta dell'addio all'Inter per firmare con l'Union Berlino



RISERVA - "All’Inter era diverso. Non potevo permettermi di fare un altro anno in cui ero solo una riserva in vista degli Europei".



VISIBILITA' - "Ho deciso consapevolmente la Bundesliga in combinazione con la Champions League. La visibilità è diversa rispetto all’estero. Fuori dalla Germania per fare notizia dovevo strabiliare o giocare malissimo, non c'era una via di mezzo. In Germania i miei risultati ora vengono percepiti e valutati in modo diverso",