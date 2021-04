#Ronaldo non aveva dato la maglia a #Gosens dopo #JuveAtalanta, così i compagni gliel’hanno comprata nuova E domenica si troveranno (di nuovo) uno contro l’altro in #AtalantaJuve pic.twitter.com/FqMM5QNgJt — ilbianconero (@ilbianconerocom) April 13, 2021

"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:"Dopo la partita contro la Juventus, ho cercato di avere la maglia di Ronaldo.. Sono andato via e mi sono sentito piccolo. Hai presente quel momento in cui accade qualcosa di imbarazzante e ti guardi intorno per vedere se qualcuno l’ha notato? È quello che ho provato e ho cercato di nasconderlo”:infatti l'esterno tedesco aveva raccontato cheCosì, a distanza di tempo ehanno deciso diin cui il classe 1994 apre il pacco, tra le risate e le prese in giro generali, ma anche la sorpresa e l'imbarazzo del protagonista. Vedere per credere...@AleDigio89