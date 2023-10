Intervistato dalla RND nel ritiro della Nazionale tedesca, ospitante ai prossimi europei, l'ex esterno dell'Inter Robin Gosens ha spiegato la sua scelta di andare all'Union Berlino:



"Non potevo permettermi di fare un altro anno in cui ero solo un non titolare in vista degli europei. La strada verso gli Europei è ancora difficile, ma potrà essere raggiunta solo attraverso una buona stagione nel club. Dal punto di vista personale sono partito bene, anche se i risultati in casa dell'Union finora non sono stati dei migliori".