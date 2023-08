Parlando al Kicker, il calciatore dell'Union Berlino Robin Gosens ha spiegato le ragioni del suo trasferimento dall'Inter: "Motivi familiari. Aspettiamo il nostro secondo figlio a novembre, ne abbiamo parlato apertamente con mia moglie e abbiamo convenuto che gli aspetti positivi superavano quelli negativi. La differenza tra Serie A e Bundesliga? Qui il gioco è più selvaggio, non così tattico come in Italia. L'intensità qui è più alta"