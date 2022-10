Pochi spazi e fiducia zero: Gosens può partire a gennaio. La sua cessione ad agosto è sfumata in extremis, il Bayer Leverkusen era un'opzione concreta: "Sono stato io a dire no", ha raccontato il tedesco pochi giorni fa.



Intanto l'Inter si sta già guardando intorno sul mercato: di Pedraza e Mazzocchi si è già scritto, ma secondo la Gazzetta dello Sport il club nerazzurro potrebbe andare alla ricerca anche di un profilo più offensivo come caratteristiche, un altro Perisic.